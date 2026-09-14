Israel asegura haber detenido a un miembro de Fatah en Tulkarem (Cisjordania ocupada)

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Ejército israelí (FDI) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, anunciaron en un comunicado la detención este lunes de un miembro de Fatah -el partido laico que gobierna la Autoridad Palestina- en la ciudad de Tulkarem (norte de Cisjordania ocupada).

«En una operación conjunta de las FDI y el Shin Bet, fuerzas de la unidad Duvdevan —bajo el mando de la Brigada Efraim y guiadas por información de inteligencia del Shin Bet— llevaron a cabo esta mañana una operación especial antiterrorista en la zona de Tulkarem», indica la nota oficial israelí.

En ella, también se señala que el individuo arrestado es Muhammad Ibrahim Abd Al Wahab Shehada, un supuesto «miembro de alto rango» de Fatah, quien «era buscado en los últimos meses por su presunta implicación en actividades terroristas, incluida la planificación y ejecución de ataques y el tráfico de armas».

La detención se produjo en la palestina Tulkarem, cerca de la Línea Verde y a unos 15 kilómetros de las urbes de Nablus y Yenín, en Cisjordania ocupada.

Fatah, rival de Hamás, es un movimiento político y secular palestino, fundado a finales de los años cincuenta por Yasser Arafat, que gobierna de forma limitada en Cisjordania y es el grupo principal dentro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

EFE consultó a Fatah por la presunta detención de Shehada, sin obtener respuesta por el momento. EFE

gac/jlp