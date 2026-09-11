Israel contradice al documental ‘Naza’ y asegura que no usa IA para bombardear Gaza

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Jerusalén, 11 sep (EFE).- El Ejército israelí (FDI) contradijo este viernes en un comunicado al documental ‘Naza’, estrenado ayer jueves en el Festival de Venecia con aplausos apabullantes, al asegurar que sus decisiones para bombardear Gaza siempre las toma personal humano y no la inteligencia artificial (IA), como detalla el filme a partir de testimonios de oficiales de inteligencia y soldados de Israel.

«Las decisiones relativas a la selección y aprobación de ataques en las FDI son tomadas exclusivamente por personal humano, de acuerdo con las directrices de las FDI, y no por inteligencia artificial», esgrimió el Ejército israelí en un comunicado.

A partir de 24 testimonios anónimos de miembros de las propias FDI, la cinta israelí ‘Naza’ -que significa ‘víctimas colaterales’ en el argot militar del país- aborda la supuesta estrategia militar seguida por el Ejército para arrasar el enclave palestino, haciendo hincapié en el apartado tecnológico.

En el documental, algunos oficiales dicen que son capaces de controlar a todo aquel que tenga un teléfono móvil; otro entrevistado se presenta como el creador de un sistema que, con algoritmos e IA, puede determinar en qué punto se concentra la gente dentro de un edificio; e incluso hay confesiones sobre bombardeos «justificados» que maten a mujeres y niños si hay un miembro de Hamás en la zona.

Por su parte, las FDI recriminan al filme que se base en «testimonios anónimos de personas cuya identidad no puede verificarse, tampoco si sirvieron en las FDI, en qué capacidad o si estuvieron involucradas en los asuntos objeto de las acusaciones».

Aunque esta práctica es habitual en el país dada la gravedad y susceptibilidad del asunto, como ocurre con la organización israelí pro derechos humanos Breaking the Silence -formada por antiguos soldados de las FDI- y sus testimonios.

El Ejército israelí también cuestionó la veracidad de las declaraciones de los entrevistados porque, según la nota castrense, «incluyen afirmaciones sobre estrategia nacional y militar que claramente exceden el conocimiento de soldados de rangos inferiores».

«Todo soldado que presencie una infracción de la ley tiene la obligación, según las órdenes militares, de denunciarla para que se evalúe la necesidad de abrir una investigación. Esto se aplica también a las personas entrevistadas para la película», añade el comunicado.

No obstante, las escasas investigaciones que el Ejército israelí abre contra casos probados en que sus soldados atacaron a civiles en Gaza -como el caso de la niña Hind Rajab en 2024 o el asesinato de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en la Franja ese año- rara vez derivan en acusaciones formales o condenas.

‘Naza’ ha sido rodada por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada ‘No Other Land’ (2024), y ha entrado en la carrera por el León de Oro después de que el certamen la aceptara ‘in extremis’ una semana antes de su inicio. EFE

gac/llb