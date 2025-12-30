Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas MSF

Jerusalén, 30 dic (EFE).- El Gobierno israelí retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este martes del veto en un comunicado, una decisión que es fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.

El Ministerio informa de que un 15 % de las organizaciones -las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas- no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados», y acusa a MSF de que «personas afiliadas» a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas «como la Yihad Islámica y Hamás». EFE

