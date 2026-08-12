Israel detiene a un periodista palestino en Ramala y eleva a 40 los reporteros arrestados

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Jerusalén, 12 ago (EFE).- Fuerzas israelíes detuvieron este miércoles al periodista palestino Mohamed Awad (38 años) en Beitunia, cerca de Ramala (centro de Cisjordania), con lo que ya son unos 40 los reporteros palestinos en cárceles de Israel, denunció el Club de Prisioneros Palestinos, organización que vela por los derechos de los detenidos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, indicó que los soldados israelíes registraron la casa de Awad, donde le detuvieron. Canales palestinos como la Red de Noticias Quds difundieron vídeos de su detención, en los que se aprecia a los soldados llevárselo con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda con una brida de plástico.

«El número de periodistas detenidos en cárceles israelíes asciende a aproximadamente 40, tras la detención del periodista Mohamed Awad en Ramala esta mañana», recoge el comunicado al respecto del Club de Prisioneros Palestinos.

Awad, fotoperiodista, colaboraba con medios diversos, entre ellos AFP.

Consultado por EFE sobre el motivo de su detención, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

En declaraciones al diario Al Araby Al Jadeed, su familia aseguró que los soldados golpearon violentamente la puerta de la vivienda antes de entrar y proceder a la detención. También afirmaron que el reportero ya permaneció retenido por los soldados hace un mes junto a otros periodistas, en un punto de control militar de la carretera, hasta que fueron liberados media hora después.

Entre los periodistas palestinos en cárceles israelíes hay cinco mujeres, especificó el Club de Prisioneros. En total, Israel ha detenido a más de 250 periodistas palestinos desde el 7 de octubre de 2023, cuando intensificó sus redadas en Cisjordania y lanzó la ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás a su territorio.

El Comité para la Protección de Periodistas cifra en 207 los periodistas muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes, mientras que dos reporteros perdieron la vida detenidos en cárceles de Israel.

De los periodistas detenidos por Israel en estos momentos, 19 lo están bajo el método de «detención administrativa», aplicado en Cisjordania y por el cual las autoridades retienen a los presos por periodos prorrogables de forma indefinida, sin cargos ni juicio.

En el caso de presentar cargos, denuncia el Club de Prisioneros, Israel suele acusar de delitos de incitación a los reporteros palestinos detenidos. EFE

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