Israel mata a dos hombres en sendos ataques en el norte y sur de la Franja de Gaza

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Gaza, 27 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a dos hombres en sendos ataques en el norte y sur de la Franja de Gaza, informaron los servicios médicos del territorio palestino.

El primer ataque se produjo contra una casa en Al Shati, una zona costera de la cuidad de Gaza, en el norte del enclave palestino, informaron fuentes del hospital Shifa de dicha urbe.

Según la misma fuente, el fallecido responde al nombre de Bilal Al Rakai y en el ataque resultó herida otra persona.

El segundo ataque se produjo en la zona costera de Mawasi, en el sur del territorio, y mató a Azam Refat Al Abadleh al impactar un proyectil contra la tienda de campaña en la que residía, según informó el hospital gazatí Naser.

A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza y causando muertos y heridos en sus ataques, también mujeres y niños.

El Ejército israelí suele alegar que los ataques se dirigen contra miembros de Hamás. Este jueves, informó de que el pasado domingo mató en el sur de Gaza a un hombre, Hazem Mousa, al que acusa de haber participado en la masacre de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 1.303 personas y herido a 4.336 desde el alto el fuego firmado diez meses atrás. Contando los casi tres años de ofensiva en Gaza, la tropas israelíes han matado a 73.438 personas y causado heridas a 174.447, de una población de alrededor de dos millones de personas. EFE

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