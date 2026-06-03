Israel veta la entrada a activista palestina-americana Linda Sarsour por vínculos con BDS

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Jerusalén, 3 jun (EFE).- Israel prohibió la mañana de este miércoles la entrada al país a la activista palestina-estadounidense Linda Sarsour, por orden del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, que lo justificó por sus vínculos con el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

«Instruí al director general de mi ministerio, Avi Cohen-Scali, para que impidiera la entrada a Israel de Linda Sarsour, una de las figuras más destacadas del movimiento de boicot antiisraelí en Estados Unidos», detalla el ministro de esta cartera, Amichai Chikli, en un comunicado.

Chikli, ministro supremacista judío, alegó que Sarsour capitaneó también «violentas protestas a favor de Hamás tras el 7 de octubre» y reiteró que «quien incite y apoye boicots contra el Estado de Israel sufrirá las consecuencias y será objeto de boicot».

Sarsour, lideresa y activista política de la comunidad musulmana nacida en Broolkyn (Nueva York), ha denunciado abiertamente un genocidio israelí en Gaza, en cuya ofensiva militar han muerto unos 73.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad local.

La activista también ejerció como directora ejecutiva de la Asociación Árabe Americana de Nueva York, abogando por los derechos de los musulmantes tras los ataques del 11 de septiembre de 2011. EFE

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