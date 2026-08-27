Italia eleva a 17 los muertos por el virus del Nilo Occidental y confirma 432 casos

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Roma, 27 ago (EFE).- El número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental en Italia ha aumentado a 39, mientras que los casos confirmados suman ya 432, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

Del total de 432 casos, 223 han evolucionado en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, incluidos tres casos importados: uno de las Maldivas, uno de Francia y uno de Bélgica.

Asimismo, las autoridades sanitarias identificaron 63 casos asintomáticos en donantes de sangre, 144 personas con cuadros febriles (un caso importado de Burkina Faso) y dos con otros síntomas.

En el último boletín publicado hace una semana se notificaron 312 casos y 12 muertes.

La tasa de letalidad actual, calculada sobre la variante neuroinvasiva, se sitúa en el 7,2 %, notablemente inferior al 13,9 % documentado en el mismo período de 2025, cuando se habían detectado 430 casos y 27 personas habían fallecido.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 66 provincias distribuidas en 17 regiones del país.

Paralelamente, el informe del ISS notificó 10 casos de infección por el virus Usutu, distribuidos en Lombardía (6), Emilia-Romaña (1), Marcas (1), Lacio (1) y Piamonte (1).EFE

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