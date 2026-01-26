Italia y Chile refuerzan su cooperación en la lucha contra mafias y crimen internacional

Roma, 26 ene (EFE).- El subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Giorgio Silli, recibió este lunes en Roma al fiscal general de Chile, Ángel Valencia Vásquez, para estrechar la cooperación entre ambos países en la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

«El encuentro tiene un valor muy concreto: reforzar, a través de la cooperación, la capacidad de nuestras instituciones para responder juntas a las formas más complejas de criminalidad organizada, que hoy no conocen fronteras y se alimentan de redes y flujos transnacionales», afirmó Silli tras la reunión.

Y añadió que la colaboración judicial es un «pilar» de la política exterior italiana hacia América Latina y hacia Chile.

En concreto, el responsable italiano recibió a una delegación de la nueva Fiscalía Supraterritorial de Chile, encabezada por Valencia Vásquez, en el marco del programa de cooperación técnica ‘Falcone-Borsellino’, diseñado para consolidar la colaboración entre las fiscalías de América Latina.

El programa, financiado por el Ministerio de Exteriores italiano e implementado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), tiene como objetivo consolidar la cooperación entre fiscalías, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de modelos de coordinación contra la criminalidad organizada transnacional.

Durante la reunión también se abordó el apoyo institucional de Italia a la recién creada estructura chilena, que se inspira en el modelo de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo italiana.EFE

