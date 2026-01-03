Izquierda paraguaya dice que ataque a Venezuela amenaza la paz en América Latina

Asunción, 3 ene (EFE).- El Frente Guasu, una alianza de movimientos de izquierda de Paraguay, expresó este sábado su «enérgico y categórico rechazo al ataque armado» de Estados Unidos contra Venezuela y alertó que esa situación constituye «una grave amenaza» para la paz y la estabilidad de América Latina.

«Alertamos que esta nueva agresión pretende reinstalar la vieja y nefasta Doctrina Monroe, incompatible con la soberanía, la autodeterminación y la paz que los pueblos latinoamericanos conquistaron con enorme sacrificio», denunció la agrupación en un comunicado publicado en la red social X.

Agregó que Paraguay «no puede quedar en silencio ante una nueva agresión imperialista en la región», al tiempo que expresó su «solidaridad plena e inquebrantable» con el pueblo venezolano.

Asimismo, el Frente Guasú, que actualmente tiene una sola representante electa en el Senado paraguayo, destacó que se une al «llamado a la máxima unidad latinoamericana para defender la soberanía» e instó a una movilización «pacífica y consciente de las fuerzas democráticas, progresistas y populares del Paraguay y de la región» para condenar esta «agresión».

El presidente Donald Trump informó este sábado de que Estados Unidos realizó con éxito «un ataque a gran escala contra Venezuela» y ha afirmado que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado y sacado por aire del país junto con su esposa».

Horas después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Maduro fue arrestado y que se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.EFE

