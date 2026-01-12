Jefe de Acnur: El mundo «no debe apartar la mirada de la tragedia» de los desplazados

Nairobi, 12 ene (EFE).- El nuevo alto comisionado de la ONU para los Refugiados, el expresidente iraquí Barham Salih (2018-2022), afirmó este lunes que «el mundo no puede apartar la mirada de la tragedia», en un momento marcado por cifras «sin precedentes» de desplazados, por encima de los 117 millones, y por los devastadores recortes en la ayuda internacional.

«Asumo este cargo en un momento de profundos cambios en el sistema internacional (…). Nos enfrentamos a niveles de desplazamiento sin precedentes (…). Y esto ocurre en un momento en el que existen muchas restricciones a la ayuda internacional y un espacio humanitario cada vez más reducido», señaló Salih en declaraciones a la prensa en Kenia, en su primer viaje tras asumir el cargo el pasado día 1.

El alto funcionario reconoció la «generosidad considerable» en el pasado de países como Estados Unidos y otros gobiernos que, sin embargo, recortaron drásticamente el año pasado su presupuesto dedicado a la ayuda internacional y admitió la necesidad de reformar Acnur y otras agencias de la ONU.

«Somos conscientes de la necesidad de adaptarnos como agencia y adoptar reformas para ser más eficaces y eso es lo que se requiere. Pero, al mismo tiempo, el mundo no puede apartar la mirada de la tragedia, del sufrimiento humano. Deberíamos guiarnos por nuestra humanidad compartida», aseveró.

En este sentido, Salih hizo referencia al conflicto de Sudán, que ha causado desde abril de 2023 la considerada como peor crisis humanitaria del planeta, con la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones.

Según el expresidente, «tres años después del inicio de este conflicto inútil, si se hubiera producido un esfuerzo internacional concertado, un esfuerzo regional para impedir que este conflicto siguiera e impedir que escalara de la manera que lo ha hecho, no tendríamos que lidiar con este nivel sin precedentes de sufrimiento humano».

«Por eso, el componente de la paz es absolutamente vital», más allá de la asistencia humanitaria de emergencia, para que las personas «salgan de la situación de desplazamiento prolongado y se creen las condiciones para la inclusión y para ecosistemas que permitan la acogida de refugiados, su integración y su conversión en miembros productivos de estas comunidades», subrayó.

Así, para Salih, cualquier ayuda a los refugiados y desplazados a nivel interno debe evitar crear «dependencia», porque eso es una «violación de los derechos humanos básicos y la dignidad».

El alto comisionado visitó este domingo el campo de Kakuma, en el norte de Kenia, cuya población de unos 300.000 refugiados vio reducidas drásticamente en el último año las raciones de comida del Programa Mundial de Alimentos (PMA), a causa de los recortes.

Nacido en 1960 en Solimania, una de las principales ciudades del Kurdistán iraquí, Salih reemplaza en el cargo al italiano Filippo Grandi y dirigirá esta agencia de la ONU llevando consigo su propia experiencia como exiliado de niño en el vecino Irán.

Tras su viaje a Kenia, Salih tiene previsto viajar a Chad, donde el número de refugiados sudaneses se ha triplicado en poco más de dos años, superando los 1,2 millones de personas (según datos de Acnur del pasado junio). EFE

