Juez bloquea impuesto de alcalde Mamdani a segundas viviendas de lujo en Nueva York

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Nueva York, 10 ago (EFE).- La Administración del alcalde Zohran Mamdani sufrió un revés este lunes cuando un juez frenó temporalmente el impuesto a inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la ciudad y a cooperativas y condominios con un valor de 1 millón de dólares o más, cuyos propietarios no residen en la ciudad.

La acción judicial surge luego de una demanda presentada el viernes por tres propietarios que impugnaron el ‘pied a terre’, como se conoce el impuesto, aprobado el pasado mayo por la legislatura del estado y que entró en vigor el pasado 1 de julio, con miras a recaudar unos 500 millones de dólares anuales para las arcas municipales.

La decisión del juez bloquea momentáneamente el impuesto mientras la demanda continúa su trámite en corte, de acuerdo con CBS News.

Los demandantes alegan que han recibido notificaciones de que sus viviendas podrían estar sujetas a este gravamen pese a que, alegan, estas son sus residencias principales.

De acuerdo a la orden del juez, la ciudad no puede enviar más notificaciones.

El pasado abril, el alcalde Mamdani acudió ante la legislatura estatal para pedir que se aumentaran los fondos que se destinan a la ciudad, para enfrentar el millonario déficit de 5.400 millones de dólares, que asegura heredó de la pasada Administración.

En ese entonces, propuso que los ricos pagaran más impuestos, lo que no fue aceptado por la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que este año busca revalidar en las elecciones de noviembre, pero sí apoyó a Mamdani para crear el impuesto sobre las segundas viviendas de lujo.

La alcaldía anunció que apelará la decisión en este caso, que tiene una audiencia el próximo 31 de agosto, de acuerdo con CBS. EFE

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