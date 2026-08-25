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Julio Iglesias lamenta la muerte de Dolly Parton y recuerda la «suerte» de cantar juntos

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1 minuto

Redacción Internacional, 25 ago (EFE).- El cantante español Julio Iglesias lamentó este martes la muerte de la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, fallecida hoy a los 80 años.

“Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas”. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. Que privilegio tan grande tuve!”, recoge el comunicado de Iglesias por medio de la red social Instagram.

La muerte de la icónica artista fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó «la vida brillante como un diamante» de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Iglesias finalizó su mensaje expresando: “Nos veremos otra vez. Descansa en paz”.

Ambos artistas grabaron en 1994 la canción ‘When You Tell Me That You Love Me’, que se incluyó en el álbum de Julio Iglesias ‘Crazy’.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria. EFE

int-nvm/mrs

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