Justicia de El Salvador emite la primera condena a cadena perpetua a hombre por homicidio

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San Salvador, 11 sep (EFE).- Una corte de El Salvador emitió la primera condena de cadena perpetua, según informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), a un hombre por los delitos de homicidio y robo.

Se trata Carlos Arturo Herrera Castro, quien «fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova», señaló la Fiscalía General en un mensaje en X.

«La @FGR_SV (Fiscalía) logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país», indicó. EFE

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