Justicia de El Salvador emite la primera condena a cadena perpetua a hombre por homicidio

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San Salvador, 11 sep (EFE).- Una corte de El Salvador emitió la primera condena de cadena perpetua, desde que se reformó la Constitución en el país centroamericano, según informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), a un hombre por los delitos de homicidio y robo.

Se trata Carlos Arturo Herrera Castro, quien «fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova», señaló la Fiscalía General en un mensaje en X.

«La @FGR_SV (Fiscalía) logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país», indicó.

De acuerdo con lo publicado por el ente de investigación, «el día del crimen el imputado atacó a la víctima con piedras hasta quitarle la vida para robarle su dinero» y señaló que «el hecho ocurrió en mayo de 2026» en una zona rural de departamento de Chalatenango Sur (norte).

La sentencia, añadió, fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y agregó que la condena «se logró gracias a la reforma al artículo 27 de la Constitución y leyes penales secundarias vigentes desde abril de 2026».

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

Estas reformas penales se aprobaron a petición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción, que se aprobó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años se consideró como uno de los más violentos del mundo.

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 92.950 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos. EFE

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