Kast defiende mirar al futuro y no estar «condenados por historia» en aniversario de golpe

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Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, aseguró que él mira al futuro y que no puede pedir a los chilenos «que estemos condenados por nuestra historia», en el aniversario este viernes de los 53 años del golpe de Estado que derrocó, un 11 de septiembre, al ex presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).

«Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia. A no poder mirar el futuro de nuestra nación», dijo Kast desde la ciudad de Corral en Valdivia, Región de Los Ríos, al sur del país, donde cumple una agenda de trabajo.

El aniversario ocurre en un contexto en el que, por primera vez desde 1990 cuando se concretó el retorno de la democracia en el país, no se realizan actos oficiales del Gobierno, siendo la primera conmemoración de la fecha bajo la administración de Kast.

Años atrás, Kast se refirió a esta fecha diciendo que ese día, con el golpe, «Chile escogió la libertad». Este viernes, aseguró que «la historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones», pero hay que «mirar hacia el futuro».

Kast defendió su decisión de no realizar actos conmemorativos y dejar Santiago para visitar el sur del país, donde cumplió con diferentes eventos de Gobierno, al decir que el sentido es «estar acá preocupados de aquellas personas que sufrieron situaciones terribles, que hoy día nos acompañan», en referencia a problemas de enfermedades o pérdida de viviendas.

«Es estar junto a nuestros compatriotas, qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos», agregó.

Tras el golpe de Estado de hace más de cincuenta años, Chile instauró una dictadura cívico militar con Augusto Pinochet (1973-1990), cuyo final se determinó con un plebiscito en 1988 en el cual Kast apoyó la continuidad del general.

La dictadura dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales, por lo que sus familiares lo recuerdan cada año en esta fecha. EFE

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