Kast estrena una ‘cadena digital’ en sus redes sociales para dar mensajes a los chilenos

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Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast estrenó este lunes un nuevo formato de ‘cadena digital’ para comunicarse con los chilenos a través de sus redes sociales oficiales, y en la cual ofreció un mensaje de unidad a propósito de la celebración esta semana de las Fiestas Patrias.

«Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos, esa misma convicción es la que necesitamos hoy», dijo Kast en un discurso nocturno pregrabado que duró poco más de cinco minutos.

En esta primera emisión, que se realizó en Youtube y X, el mandatario habló sobre las festividades más importantes de Chile, que se festejan el próximo viernes 18 -Independencia Nacional- y sábado 19 de septiembre -Día de las Glorias del Ejército- con el propósito de ofrecer un saludo a los chilenos.

La alocución del Jefe de Estado no fue en vivo como las acostumbradas cadenas nacionales, pero sí mantuvo su tono formal con el cual abordó el significado de las tradiciones del país en estas fechas, aunque con música tradicional chilena de fondo.

Este nuevo formato es la primera vez que se utiliza en un Gobierno chileno, según refleja la prensa del país suramericano, quienes aseguran que el Ejecutivo intenta acercarse «a otros públicos» a los que no cubre con los canales de comunicación habituales.

«Estimados compatriotas después de la tormenta siempre sale el sol y en Chile que ha pasado por diversas tempestades volverá a salir el sol estas fiestas patrias deben ser también una celebración de la esperanza», dijo.

Kast manifestó que Chile «puede y va a recuperar la paz, la confianza, y el desarrollo, y esa tarea no corresponde únicamente al Gobierno. Chile nos necesita a todos, eso significa hacer patria».

«Miremos el futuro con confianza y optimismo, tenemos una hermosa historia, tenemos una tierra maravillosa. Somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad y tenemos por delante un futuro y una patria común que cuidar, servir y engrandecer», añadió.

Luego de este debut, la idea de la ‘cadena digital’ seguirá desarrollándose con la intención de aprovechar ocasiones en el futuro para entregar mensajes breves del Presidente o marcar ciertos hitos.

Los espacios para cadenas nacionales tradicionales, por su parte, solo han sido utilizados por Kast en dos ocasiones hasta la fecha. La primera, en abril pasado, para anunciar su megarreforma económica y tributaria, que ya fue aprobada por el Congreso chileno.

La segunda ocasión, en tanto, fue a inicios de agosto pasado cuando presentó su polémico proyecto de reforma constitucional de Seguridad para combatir al crimen organizado, la cual aún no se discute en el Senado y se encuentra en negociaciones para la modificación del texto. EFE

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