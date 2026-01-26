Kast posterga visita a El Salvador debido a cancelación masiva de vuelos en Estados Unidos

2 minutos

Santiago de Chile, 26 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, postergó su visita para este lunes a El Salvador debido a la masiva cancelación de vuelos en Estados Unidos, producto de condiciones climáticas adversas.

En el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, Kast tenía programada una reunión con el mandatario Nayib Bukele en El Salvador, además de una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad para 40.000 reclusos.

Según detalló el equipo del presidente electo chileno, su vuelo hizo una parada técnica en Miami procedente de República Dominicana, y se están buscando alternativas para poder concretar su paso por El Salvador, compatibilizando con la agenda prevista en Panamá durante los próximos días.

Kast, que se impuso por más del 58 % en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó el pasado sábado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader.

Posteriormente, el ultraderechista chileno se trasladará hasta Panamá donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Ahí coincidirá con varios jefes de Estado en la sesión inaugural, como son los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha. EFE

