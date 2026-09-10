Keiko Fujimori recibe a Marco Rubio en el Palacio de Gobierno en Lima

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Lima, 10 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió este jueves con honores en el Palacio de Gobierno de Lima al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien mantendrá una audiencia sobre temas de interés bilateral, en lo que será la última actividad oficial del político republicano en su gira por Sudamérica.

Fujimori y su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, recibieron a Rubio en las escalinatas exteriores del palacio, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, y tras posar para los fotógrafos ingresaron a la casa de gobierno.

Después de la reunión, la mandataria y Rubio ofrecerán una comparecencia pública en la que compartirán con la prensa los temas y acuerdos abordados en esta fecha.

El encuentro de Rubio con Fujimori, quien asumió como mandataria de Perú el pasado 28 de julio, permitirá profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios para la nación andina, según destacó la Presidencia de la República.

Además, en la reunión, abordarán temas de interés común, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación relativa al fenómeno climatológico de El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, entre otros, agregó la fuente oficial.

Fujimori ha visto cumplido su objetivo de adherir a Perú al ‘Escudo de las Américas’, la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que participan un grupo de gobiernos de derecha de países de América Latina afines a él.

Por su parte, Rubio no ha dejado pasar que una de las grandes preocupaciones de Trump en Latinoamérica es la creciente influencia de China en Perú, con importantes inversiones como el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, y el control de empresas claves del sector eléctrico, tal como lo mencionó en una columna publicada el martes en Lima. EFE

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