Kiev informa de un balance de dos muertos y 27 heridos en el ataque del viernes en Járkov

1 minuto

Berlín, 3 ene (EFE)..- Al menos dos personas murieron y 27 resultaron heridas en el ataque ruso del viernes con misiles sobre la ciudad oriental del Járkov, según un balance presentado este sábado por las autoridades ucranianas.

El jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Sinegubov, informó en su cuenta de Telegram de que, «como resultado del bombardeo en la ciudad de Járkov, una mujer de 22 años y un niño de 3 años resultaron muertos, 27 fueron heridas, incluidas un niño de 6 meses».

Según Sinegubov, el ataque se produjo al impactar dos misiles modelo Iskander-M contra una zona residencial.

Este ataque causó la condena del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que calificó el bombardeo ruso como «horrible».

El responsable de la Administración Regional de Járkov también señaló que su región había sido atacada por Rusia con otros tipos de sistemas, incluidos drones de varios modelos, empleados contra infraestructura civil que quedó dañada o destruida. EFE

smm/ lab