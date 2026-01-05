La Asamblea Nacional de Ecuador respalda una transición democrática en Venezuela

2 minutos

Quito, 5 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este lunes una resolución en la que respalda la transición democrática en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En la resolución se expresa la solidaridad de Ecuador con el pueblo venezolano y se reafirma «el respaldo a una transición democrática, con pleno respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías del Estado de Derecho».

Además, se manifiesta el «rechazo expreso, categórico e inequívoco frente a cualquier forma de encubrimiento, relativización o silencio político respecto de organizaciones criminales que operan desde el poder en Venezuela, cuyas acciones han tenido impactos directos en Ecuador».

Esos impactos -según la resolución- se reflejan en «la expansión del narcotráfico, el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento del desplazamiento forzado de su población, con graves afectaciones a la seguridad, el orden público y la paz social del país».

Disputa política en Ecuador

En la resolución se dispone a la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que inicie un proceso de fiscalización sobre la presunta financiación desde Venezuela «de la organización política Revolución Ciudadana (RC)», liderada por el exjefe de Estado, Rafael Correa (2007-2017).

La legisladora oficialista, Lucía Jaramillo, quien propuso la resolución, aseveró que «Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal, al responsable de la muerte de miles de venezolanos».

En su intervención antes de que se aprueba la resolución, el legislador Xavier Lasso, de la RC, dijo que es un falso «relato» la «supuesta lucha contra el narcotráfico» esgrimida para la intervención en Venezuela.

Lasso rechazó lo que calificó como una «agresión a Venezuela», el «secuestro de un supuesto narco-dictador» y criticó que se ignoren todas las nociones de soberanía. EFE

sm/rod