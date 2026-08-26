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La Bolsa de Londres cierra plana ante la falta de incentivos

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1 minuto

Londres, 26 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles casi plana, con una bajada de un 0,07 % en su selectivo referencial, el FTSE 100, ante la falta de incentivos claros para el mercado.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, retrocedió 8,04 puntos, hasta 10.878,12 unidades; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas y generalmente británicas, ganó un 0,17 %, hasta los 24.897,84.

Entre las compañías más atractivas hoy para los compradores destacaron la minorista de artículos deportivos JD Sports (+3 %), la de ‘trading’ financiero IG Group (+2,73 %) y la tabaquera British American Tobacco (+2,54 %).

Por el contrario, entre las que terminaron con pérdidas cabe citar a la empresa proveedora de tecnología para compañías financieras Sage Group (-3,76 %), la firma dedicada a la restarauración y alimentación a gran escala Compass Group (-2,34 %) y la empresa de gestión de capital privado 3I Group (-2,07 %). EFE

fjo/rb/mra

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