La china Huawei firma con la estadounidense HP un acuerdo de licencias de patentes Wi-Fi

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Pekín, 26 ago (EFE).- La tecnológica china Huawei anunció este miércoles la firma de un acuerdo global y multianual de licencias cruzadas de patentes con la estadounidense HP, que incluye el uso por parte de esta última de determinadas patentes de Huawei relacionadas con redes Wi-Fi.

El pacto permitirá a HP, compañía informática con sede en Palo Alto (California, EE.UU.), utilizar determinadas patentes de Huawei relacionadas con Wi-Fi en sus ordenadores y equipos periféricos, mientras que la tecnológica china obtendrá a su vez derechos sobre patentes de la compañía estadounidense, según un comunicado de la empresa china.

HP fue en 2025 el segundo mayor fabricante mundial de ordenadores personales, por detrás de la china Lenovo, en un mercado que registró unos 270,2 millones de unidades vendidas, según datos de la consultora Gartner publicados a comienzos de año.

Huawei aseguraba haber suscrito más de 260 acuerdos de licencias de patentes al cierre de 2025, además de participar en fondos comunes de patentes.

En los últimos años, la compañía ha alcanzado acuerdos de este tipo con empresas como Ericsson, Xiaomi, Sharp o Vivo, además de renovar su convenio de licencias con la finlandesa Nokia.

Huawei cifró en unos 630 millones de dólares sus ingresos por licencias de patentes en 2024, frente a una facturación total de 118.200 millones de dólares ese año, y aseguró que, a lo largo de los años, ha pagado en regalías cerca de tres veces la cantidad que ha recibido por ese concepto.

La empresa destinó en 2025 192.300 millones de yuanes (unos 27.500 millones de dólares) a investigación y desarrollo, equivalente al 21,8 % de sus ingresos anuales.

La compañía china figura entre las mayores solicitantes internacionales de patentes: según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue en 2025 la empresa que más solicitudes internacionales de patentes presentó y se mantuvo, junto a las surcoreanas Samsung y LG, entre las tres compañías que más solicitudes presentaron el pasado año ante la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Huawei mantiene acuerdos bilaterales y participa en fondos comunes de patentes para licenciar tecnologías de comunicaciones móviles, Wi-Fi y codificación de audio y vídeo. La compañía afirma contar con más de 165.000 patentes activas concedidas en todo el mundo.

El acuerdo con HP llega además en un contexto marcado por las restricciones que Estados Unidos mantiene desde 2019 sobre Huawei, que han limitado el acceso de la compañía china a determinados semiconductores y tecnologías estadounidenses.

Esas medidas no han impedido, sin embargo, que Huawei continúe cerrando acuerdos de propiedad intelectual con empresas del país norteamericano: en 2024 alcanzó otro de carácter multianual con Amazon para la concesión mutua de licencias de patentes. EFE

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