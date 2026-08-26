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La Corte Constitucional de Colombia avala la reforma pensional impulsada por Petro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 25 ago (EFE).- La Corte Constitucional de Colombia avaló este martes la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), una decisión que da vía libre a los principales cambios del sistema de jubilación, aunque devolvió varios apartes a la Cámara de Representantes para que sean corregidos por problemas en el trámite legislativo.

La decisión fue adoptada por siete votos contra uno y pone fin a más de dos años de incertidumbre sobre el futuro de la Ley 2381 de 2024, que fue sancionada por Petro pero cuya entrada en vigor quedó suspendida en 2025 después de que la Corte detectara vicios en su aprobación en la Cámara.

«Se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional. De las tres reformas fundamentales de mi gobierno: laboral, pensional y de salud solo queda la de salud. Un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador», escribió el exmandatario en X. EFE

enb/joc/rrt

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