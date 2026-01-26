La CPI declara a Duterte apto para proceso y fija el 23 de febrero audiencia sobre cargos

La Haya, 26 ene (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) determinó este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte está “en condiciones de participar” en el procedimiento en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad con su “guerra contra las drogas”, y fijó para el 23 de febrero el inicio de la audiencia para confirmación de cargos.

En una decisión de 25 páginas, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la solicitud de la defensa de suspender indefinidamente el proceso por presunta incapacidad cognitiva de Duterte, y concluyó que el exdirigente “puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales”, por lo que ordenó reanudar el procedimiento. EFE

