La CPI declara al filipino Duterte apto para ser juzgado desde el 30 de noviembre

Compartir

1 minuto

La Haya, 8 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) declaró este jueves que el expresidente filipino Rodrigo Duterte «está en condiciones» de afrontar el juicio, cuyo inicio está previsto para el 30 de noviembre, por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas» en Filipinas.

Los jueces concluyeron que Duterte, de 81 años, puede «ejercer de forma efectiva sus derechos a un juicio justo», en base a las conclusiones de un panel independiente de expertos, y en contra de la posición de la defensa, que cuestionó la capacidad cognitiva de Duterte para afrontar el proceso.

Los expertos determinaron por unanimidad que el exmandatario filipino, en detención en La Haya desde marzo de 2025, puede «comprender los cargos», seguir el procedimiento, entender las pruebas y dar instrucciones a sus abogados para preparar su defensa. EFE

ir/mb/rcf