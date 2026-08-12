La DEA organiza en Argentina la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas

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Buenos Aires, 12 ago (EFE).- La 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas se celebrará en Buenos Aires del 18 al 20 de agosto bajo la organización de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) junto al Ministerio de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

Bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, la cumbre tendrá como eje «la cooperación de países de todo el mundo para abordar el crimen transnacional y el narcotráfico», según un comunicado difundido por el Gobierno argentino.

La cita congregará a funcionarios estadounidenses, a entre 400 y 600 integrantes de las fuerzas de seguridad argentinas y delegados de más de 100 países, además de representantes de organizaciones policiales internacionales.

El encuentro incluirá, según el comunicado oficial, «coloquios y prácticas estratégicas para reforzar la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo».

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cuyo cargo está Alejandra Monteoliva, subrayó que la elección de Buenos Aires por la DEA como sede «constituye un reconocimiento al trabajo que el país viene realizando en la lucha contra los delitos complejos y refleja la confianza internacional en las capacidades argentinas para liderar iniciativas de cooperación».

A finales de noviembre de 2025, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, recibió a una delegación de agentes de la DEA, entre quienes se encontraban su director Terry Cole; el jefe de la División Cono Sur, Michael Cabral; y el agregado del organismo en Argentina, Thomas Miles, en la que se acordó la realización de la conferencia en Buenos Aires para 2026. EFE

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