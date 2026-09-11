La derecha checa quiere bajar un 18 % los subsidios por desempleo para motivar a trabajar

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Praga, 11 sep (EFE).- La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), el partido del primer ministro checo, el populista de derechas Andrej Babis, ha propuesto una bajada del 18 % de los subsidios por desempleo, al considerar que motivará a los parados a buscar empleo.

El ministro de Trabajo, Ales Juchelka, ha opinado que el aumento de los subsidios aprobado por el anterior Gobierno conservador «no logró estimular el mercado laboral y aumentó el número de desempleados», según informan este viernes los medios locales.

Por ello, ANO propondrá al Parlamento reducir desde enero de 2027 las prestaciones de desempleo durante los dos primeros meses desde el 80 % del nivel de ingresos anteriores hasta el 65 %.

Teniendo en cuenta el salario medio en el país, el subsidio que cobra un parado pasaría de 1.800 a 1.200 euros al mes.

El techo máximo de la paga de desempleo pasaría del actual 80 % al 60 % del salario medio.

El tercer mes, el subsidio baja al 50 y luego de nuevo hasta el 45 % durante los ocho meses restantes de la prestación.

La medida no cuenta con el respaldo del ultraderechista SPD, uno de los socios de ANO, mientras que la tercera fuerza del tripartito, el eurocrítico Motoristé, no se ha pronunciado aún.

La República Checa tuvo una tasa de paro del 3,1% al final del primer trimestre.

Juchelka considera excesivo que el número de desempleados haya aumentado un 10 % en el primer semestre del año, teniendo en cuenta que las ofertas de trabajo han subido un 6 %.

«Unas prestaciones más elevadas podrían incentivar a las personas a seguir percibiendo el subsidio durante más tiempo», ha opinado la ministra de Finanzas, Alena Schillerova, también de ANO, el partido que dirige Babis, una de las personas más ricas del país.

«Al reducir el apoyo, enviamos una señal clara de que la pasividad no compensa», ha declarado la ministra. EFE

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