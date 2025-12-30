La expresidenta Boluarte y la tiktoker Moca, los muñecos más buscados para quemar en Perú

Lima, 30 dic (EFE).- Los tradicionales muñecos de fin de año, que simbolizan a los personajes famosos más controvertidos a nivel nacional, ya cuelgan en los mercados populares de Perú para ser quemados en la última noche de 2025, entre los que destacan la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y la popular tiktoker Jusseira Mayumi, más conocida como ‘Moca’.

La simbólica quema a través de estos muñecos de los personajes menos queridos del año es una de las tradiciones más populares en Perú para despedir el año, junto a vestirse de amarillo para atraer la buena suerte, motivo por el que este color inunda y redunda estos días en centros de abastos como el mercado central de Lima.

Allí, los sombreros, collares, ramos de flores y ropa interior, entre otras variadas prendas, todas de color amarillo, rebosan en los puestos junto a los monigotes de políticos, celebridades, futbolistas y ahora también ‘influencers’ que se han hecho conocidos a través de las redes sociales.

«‘La Dina’ y ‘La Moca’ son los que más piden», indica este martes a EFE Janet desde su concurrido local el mercado más importante del centro histórico de la capital peruana.

Pese a que ya hace casi tres meses que fue destituida, Boluarte sigue conservando el desdén de los peruanos que le llevó a ser la jefa de Estado más impopular a nivel internacional, al registrar apenas un 3 % de aceptación.

El ingenio de los fabricantes de estos muñecos llevó a que las representaciones de la exmandataria incluyan alguna de sus más sonadas polémicas, como el ‘Menú Dina’, en referencia al momento en el que afirmó que 10 soles (unos 3 dólares) alcanzaban en Perú para preparar un menú familiar, algo por lo que fue criticada al señalarle que estaba alejada de la realidad de la mayoría de la población.

Tampoco faltaron referencias a los Rólex, relojes de lujo que supuestamente recibió a modo de aparentes sobornos, en contraprestación a supuestos favores otorgados desde la Presidencia, lo que le llevó a que sea investigada por la Fiscalía junto a otros casos como las cirugías estéticas a la que también se sometió mientras estaba en el cargo.

Por su parte, los muñecos de Moca también abundan en estos puestos, después de que esta tiktoker haya encadenado varias polémicas en redes sociales, entre ellas una intervención policial después de que fuese denunciada por su expareja de haber robado un teléfono móvil durante una fiesta, entre otras polémicas.

También se estrena este año con sus propios muñecos actual presidente interino de Perú, José Jerí, que ocupó el lugar de Boluarte; y se repiten los del ultraconservador exalcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga y del futbolista Christian Cueva, que recientemente tuvo su paso por el Emelec ecuatoriano.

Otra propuesta novedosa es el muñeco de la congresista de izquierda Lucinda Vásquez, cuya imagen de un asesor cortándole las uñas de los pies mientras ella descansaba en su despacho dio la vuelta al mundo y enfatizó el desprecio generalizado que los peruanos tienen al Congreso, cuya popularidad no sobrepasa el 3 % según numerosas encuestas.

Esa animadversión hacia el Parlamento tuvo su propio muñeco con una creación cuya cara estaba compuesta por las fotos de los 130 representantes que ocupan la cámara, de modo que no se escape uno de esta quema que, de acuerdo a cada municipio, está sancionada con multas de hasta 5.000 soles (1.486 dólares o 1.262 euros). EFE

