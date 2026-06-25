La Federación Española expresa sus condolencias al pueblo venezolano

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Madrid, 25 jun (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó este jueves sus condolencias al pueblo venezolano después de los dos terremotos que han azotado las últimas horas al país.

«Nuestras más sinceras condolencias al pueblo venezolano y a todas las víctimas de los terremotos que han afectado al país. Nos solidarizamos con su dolor y acompañamos a Venezuela en estos momentos de profunda tristeza», indica la RFEF en sus redes sociales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

jap/cmm