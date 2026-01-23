La I Cumbre de Comunicación y Turismo defiende en Fitur un sector «humano» y cohesionador

5 minutos

Madrid, 23 ene (EFE).- La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, ha defendido que el sector debe ser «más humano» y capaz de generar «esperanza y cohesión social» en la clausura de la I Cumbre de Comunicación y Turismo, organizada por Ifema y la Agencia EFE y celebrada en el marco de Fitur.

«En momentos de tanta tensión, hoy más que nunca hay que ayudar al sector más humano de todos a que, a través de la resiliencia, a través de la fortaleza, mostremos de qué estamos hechos”, ha defendido Bayona, que también ha pedido seguir trabajando en el liderazgo «no solo como un sector económico fuerte, sino también como ese sector que genera esperanza y cohesión social».

Pese a que el turismo pasa por «uno de sus grandes momentos de crecimiento, inversión, llegada de turistas y flujos de capitales», la directora ejecutiva de ONU Turismo ha advertido de que debe ser cada vez más auténtico y «volver atrás hacia los valores, hacia contar las historias”.

Reivindicar las comunidades locales

Precisamente contar las historias de las comunidades locales ha sido uno de los temas de la mesa dedicada al futuro de la comunicación turística, patrocinada por la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit.

En ella, Juan Enrique Suárez, secretario de Turismo del estado de Nayarit (México), ha explicado que la política pública de la región es reivindicar a la población autóctona que «durante siglos» ha preservado el lugar y que los visitantes entiendan cómo viven estas personas.

En este sentido, la jefa de Asuntos Públicos para Booking España y Portugal, Yasmina Laraudogoitia, ha añadido que el turista busca «una experiencia auténtica» que conecte con su personalidad y con las comunidades locales.

En este nuevo paradigma, el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Miguel López-Quesada, ha explicado que «nos mueve lo emocional» y ha apelado a un lenguaje «mucho más visual, más corto, donde la emotividad pesa sobre la racionalidad».

El debate de la turismofobia

Esta conversación tuvo lugar minutos después de la mesa ‘Vivir del turismo o sobrevivir al turismo’, patrocinada por la Secretaría de Turismo del Estado de Chihuahua (México) y centrada en un tema que pone en conflicto a los vecinos de las zonas turísticas frente a los viajeros, tal y como ha recordado la directora de Turismo de Portugal en España, María de Lurdes Vale.

«Cuando hablamos de turismofobia, estamos hablando de seres humanos contra otros seres humanos y no estamos hablando de turismo», ha lamentado Vale, que ha reflexionado que la comunicación «ya no puede ser la misma ni la forma en la que promocionamos el turismo».

Para el CEO de Comunicación Iberoamericana, Diego Barceló, se debe hacer un estudio de lo que piensa el ciudadano local y lo que le molesta, escucharlo y comprender lo que pasa: “A veces, la solución es mucho más fácil de lo que parece».

En este debate, el secretario de Turismo del estado mexicano de Chihuahua, Edibray Gómez, ha pedido ser respetuosos con las comunidades tradicionales, los pueblos originarios y las tradiciones.

La mesa centrada en la comunicación turística en tiempos de incertidumbre, patrocinada por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, ha defendido que, para sostener una marca país y desarrollar buenas campañas de comunicación, es necesario formar bien a los profesionales.

«Es muy importante continuar apostando por la formación, en segundo lugar mantener la credibilidad y confianza (en el país) y en tercer lugar comunicar bien», ha resumido el ministro de Turismo de Cabo Verde, José Luis Sá Nogueira, que explicó que están contratando profesionales para el plan de promoción turística que van a ejecutar durante el Mundial de Fútbol 2026, en el que Cabo Verde se ha clasificado por primera vez.

Coincidió con su compañero de mesa, el director general de RV Edipress -empresa de comunicación integral especializada en turismo- y del magazine ‘Miradas viajeras’, Fernando Valmaseda: «Los profesionales del sector, si no tienen formación, no podrán dar un buen servicio ni confianza al viajero».

Formación contra los bulos

En otra de las mesas, ‘Bulos y desinformación en el turismo’, patrocinada por la Agencia Brasileña de Turismo (Embratur), el director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jonathan Gómez, ha criticado la estrategia basada en patrocinios a ‘influencers’ para «competir por la viralidad y los ‘likes'», incluso a costa de desprestigiar a destinos cercanos.

El redactor de EFE Verifica Jorge Ocaña ha expuesto casos reales del daño de la desinformación al turismo, como «destinos inexistentes», imágenes manipuladas o fraudes que generan «falsas expectativas» y pérdidas económicas para los viajeros y las ciudades.

En la inauguración de la cumbre, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha defendido que el turismo esté «en el centro de las políticas económicas» durante un contexto de «incertidumbre geopolítica» y ha pedido que el sector avance hacia la equidad de género, la inclusión laboral, la sostenibilidad, la innovación y las inversiones.

En la misma apertura, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que esta Cumbre ha nacido «con la ambición de convertirse en uno de los grandes hitos como fuente de conocimiento para profesionales de la comunicación y el turismo». EFE

jmbl/jrm/eaf/cjn/mb/rf

(foto) (vídeo)