La India expulsa a un actor de Bollywood por participar en las protestas de «Cucarachas»

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Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- Las autoridades de la India ordenaron este jueves al actor de Bollywood Imran Khan, ciudadano estadounidense de origen indio, abandonar el país antes del 28 de octubre por participar en una manifestación contra el jefe de la Comisión Electoral, en una nueva medida contra las protestas del movimiento juvenil conocido como las «Cucarachas».

La Policía de Bombay notificó al intérprete, sobrino de la también estrella de Bollywood Aamir Khan, una orden de salida amparada en la Ley de Inmigración y Extranjería de 2025, después de que participara el pasado 10 de octubre en una concentración que exigía la dimisión del máximo responsable electoral, Gyanesh Kumar.

Khan, conocido por películas como «Delhi Belly», tiene nacionalidad estadounidense y una tarjeta de Ciudadano de India en el Extranjero (OCI), un estatuto reservado a determinados extranjeros de origen indio que les permite residir en el país y permanecer de manera indefinida, pero no les concede la nacionalidad ni derechos políticos como el voto.

La medida se produjo después de que Kirit Somaiya, dirigente del gobernante Partido Popular Indio (BJP), solicitara a la policía que actuara contra el actor por su participación en una protesta política pese a no ser ciudadano indio.

La legislación invocada por las autoridades permite al Gobierno central regular la permanencia de extranjeros en la India y ordenar su salida en determinadas circunstancias.

Los titulares de tarjetas OCI carecen de derecho al voto y no pueden ocupar cargos electos, aunque la normativa no establece una prohibición general explícita de asistir a manifestaciones pacíficas.

El actor participó en una concentración convocada en August Kranti Maidan, un espacio histórico de Bombay, en apoyo al movimiento satírico Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como las «Cucarachas», que exige la dimisión de Kumar por presuntas irregularidades en la revisión de los registros electorales.

Khan fue detenido brevemente durante la protesta junto con su pareja, la actriz Lekha Washington, y su prima Zayn Marie Khan, antes de ser puestos en libertad.

La orden contra Khan se suma a las actuaciones policiales contra las movilizaciones de las «Cucarachas», que han provocado miles de detenciones y protestas de dirigentes de la oposición contra las restricciones a las manifestaciones. EFE

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