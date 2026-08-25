La influencia de Trump se somete a nueva prueba en primarias republicanas en EEUU

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Dos balotajes de las primarias del Partido Republicano este martes pondrán a prueba la fuerza del respaldo del presidente Donald Trump en estas votaciones, después de que varios de sus elegidos sufrieran derrotas recientemente.

Las elecciones se celebran en momentos en que la posición política del propio Trump se ha deteriorado, con encuestas que sitúan su índice de aprobación en mínimos históricos.

Diez candidatos respaldados por Trump han sido derrotados en contiendas republicanas en este ciclo —seis solo en agosto—, igualando el total combinado de las primarias de 2018, 2020 y 2024, según CNN.

Trump, sensible a las sugerencias de que su influencia está menguando, insistió el domingo en redes sociales en que sus respaldos son «más fuertes que nunca».

– Dos elecciones a prueba –

La prueba más dura será en Carolina del Sur, bastión republicano, donde la senadora Darline Graham, respaldada por Trump, se enfrenta al congresista Ralph Norman en una segunda vuelta por el escaño que durante 23 años ocupó su hermano Lindsey, fallecido en julio.

Graham, una novata en política nombrada para completar el mandato de su hermano, lideró la primera vuelta hace dos semanas con alrededor del 33% de los votos, frente al 25% de Norman, pero no logró la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta.

Desde entonces, su campaña ha enfrentado tropiezos.

Para apoyarla, Trump viajó a Carolina del Sur y organizó un mitin telefónico a su favor en la víspera de la votación.

La influencia de Trump también está a prueba en Oklahoma, otro bastión republicano. Su candidato favorito, Mike Mazzei, se enfrenta al fiscal general del estado, Gentner Drummond, por la nominación del partido a la gobernación.

Drummond terminó ligeramente por delante de Mazzei en la primera vuelta en junio. Ambos obtuvieron alrededor de una cuarta parte de los votos. Desde entonces se han gastado más de 9 millones de dólares en la segunda vuelta, según medios estadounidenses.

Trump ha atacado repetidamente a Drummond como un «republicano falso», en parte porque el fiscal general se opuso a una propuesta de construir una fundición de aluminio de 4.000 millones de dólares respaldada por el presidente, alegando que el proyecto podría dañar tierras y comunidades locales.

Victorias en cualquiera de los dos estados ayudarían a Trump, golpeado por reveses recientes en Wyoming, Minnesota y Tennessee, entre otros.

Pero una doble derrota haría crecer las dudas sobre si los votantes republicanos están dispuestos a seguir sus indicaciones cuando el propio Trump no figura en la papeleta.

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