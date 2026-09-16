La Justicia argentina ordena frenar proyecto petrolero en las islas Malvinas

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Buenos Aires, 16 sep (EFE).- La Justicia de Argentina ordenó este miércoles frenar el proyecto Sea Lion que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper llevan adelante en las islas Malvinas, archipiélago bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Fuentes de los demandantes consultadas por EFE confirmaron que la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petrolera abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera. EFE

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