La Justicia de Tanzania ve indicios suficientes para que opositor Tundu Lissu sea juzgado

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Nairobi, 21 ago (EFE).- El Tribunal Superior de Dar es Salam, capital económica de Tanzania, dictó este viernes que existen indicios suficientes para que el líder opositor Tundu Lissu sea juzgado por traición, reanudado este agosto tras numerosos aplazamientos.

«Por lo tanto, este tribunal considera que el acusado tiene derecho a defenderse de las pruebas presentadas por la Fiscalía», afirmó el juez Dunstan Ndunguru, que preside un panel integrado por otros dos magistrados.

El proceso de Lissu se reanudó el pasado 10 de agosto tras haber sido suspendido durante más de cinco meses por cuestiones de procedimiento.

Lissu, que fue detenido en abril de 2025 tras haber regresado al país en 2023 después de sobrevivir a un intento de asesinato, ya había sido arrestado en múltiples ocasiones en el pasado, aunque esta es la primera vez que afronta una acusación de esta índole.

El líder opositor fue detenido tras ofrecer un mitin en la ciudad de Mbinga (suroeste de Tanzania) en el que las autoridades lo acusan de haber manifestado su intención de impedir la celebración de las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.

«No cabe duda de que estas palabras fueron pronunciadas en un mitin público y en presencia de los medios de comunicación (…) El tribunal considera que se han establecido indicios ‘prima facie’ (a primera vista) para la comisión de un delito y que el acusado debe responder ante la Justicia», señaló el fallo de este viernes.

En ese acto, la Policía empleó gases lacrimógenos, munición real y agresiones físicas contra sus simpatizantes, según denunció su formación, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal organización opositora del país.

Lissu ha calificado los «interminables aplazamientos» de su juicio como «un clásico abuso de los procesos judiciales».

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes en Tanzania bajo la Presidencia de Samia Suluhu Hassan, que fue declarada vencedora de los comicios de 2025, de los que quedaron excluidos sus dos principales rivales, incluyendo Lissu.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

El pasado abril, la comisión de investigación designada por Hassan para investigar la violencia ocurrida alrededor de los comicios cifró en 518 los muertos, afirmando que las movilizaciones no fueron pacíficas sino «actos de violencia».

Por su lado, expertos de las Naciones Unidas afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, aunque Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW). EFE

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