La Justicia europea desestima revisar el uso de activos rusos en ayuda militar a Ucrania

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Bruselas, 9 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó hoy el recurso de Hungría al declararse incompetente para examinar la legalidad de una decisión del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que destinó a las Fuerzas Armadas ucranianas beneficios extraordinarios generados por activos rusos inmovilizados.

El litigio se remonta a junio de 2024, cuando el mecanismo intergubernamental creado por el Consejo de la UE decidió asignar esos fondos a la compra de material militar para Ucrania y excluyó a Hungría de la votación porque Budapest se había acogido previamente a la denominada «abstención constructiva» al aprobarse el mecanismo de reparto.

Hungría, gobernada entonces por el ultranacionalista Víktor Orban, pidió anular la decisión alegando que se habían vulnerado las reglas de votación y principios fundamentales de la UE, como el Estado de derecho, la igualdad entre los Estados miembros y el funcionamiento democrático de la Unión.

Sin embargo, el Tribunal General ha desestimado ahora el recurso sin entrar en el fondo de esas alegaciones, indicó en un comunicado la corte con sede en Luxemburgo.

Los jueces concluyeron que el TGUE «no tiene competencia para examinar la legalidad, incluida la legalidad externa, de esa decisión», pues la asignación concreta de los fondos constituye una decisión política o estratégica adoptada en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), ámbito en el que los tribunales de la UE carecen, salvo excepciones, de competencias.

La sentencia, dictada por la Gran Sala del Tribunal General, puede recurrirse ante el Tribunal de Justicia únicamente sobre cuestiones de Derecho. EFE

jaf/ah