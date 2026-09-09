La Justicia europea rechaza el recurso de Walashop en su disputa de marcas con Wallapop

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Bruselas, 9 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este miércoles el recurso de la empresa española Unipreus, conocida en el mercado como Walashop, en su disputa con Wallapop por el registro de marcas.

Unipreus, empresa familiar ilerdense dedicada a la venta de ropa, calzado y artículos deportivos, registró en 2009 la marca WALA y posteriormente se opuso al registro de una marca de Wallapop al considerar que podía existir riesgo de confusión entre ambas.

El litigio llegó ya en 2018 al TGUE, que entonces dio parcialmente la razón a Unipreus al considerar que la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) se había equivocado al concluir que los servicios amparados por ambas marcas eran diferentes.

Sin embargo, las marcas anteriores de Unipreus en las que se sustentaba la oposición caducaron posteriormente, por lo que la EUIPO consideró que esta había quedado sin fundamento, decisión que la compañía volvió a recurrir ante la Justicia europea.

El TGUE confirmó ahora la decisión de la EUIPO al señalar que una marca utilizada como base para una oposición debe seguir siendo válida cuando la oficina adopta su resolución y que esta debe tener en cuenta los cambios de circunstancias producidos durante el procedimiento. EFE

jaf/ahg