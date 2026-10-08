La Justicia venezolana otorga libertad plena a otro periodista acusado de terrorismo

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Caracas, 8 oct (EFE).- La Justicia venezolana absolvió este jueves al periodista Carlos Julio Rojas luego de un proceso judicial por los presuntos delitos de terrorismo y conspiración, que lo mantuvo detenido por casi 21 meses antes de que fuera liberado con medidas cautelares en enero pasado, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

«La decisión le devuelve la libertad plena y pone fin a un proceso judicial que se prolongó por más de dos años y cinco meses», subrayó el sindicato en una publicación en X.

Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 y liberado el 14 de enero de este año bajo régimen de presentación cada 30 días. Su excarcelación formó parte de un proceso ordenado por el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas.

Al periodista se le imputaron los presuntos delitos de asociación e instigación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa, recordó el SNTP en la publicación.

Asimismo, indicó que el fiscal de la causa señaló que no había pruebas para establecer una pena contra Rojas, aunque otras dos personas sí fueron condenadas a cuatro años de prisión por porte ilícito de armas.

El periodista, quien ha estado detenido en cinco oportunidades, celebró su libertad al finalizar el juicio.

«Hoy por fin puedo decir que soy un hombre libre. Solamente por defender derechos humanos me tocó pasar por todo esto, pero hoy la Fiscalía pidió la absolutoria por esos delitos», indicó en un video publicado en su cuenta de X.

La absolución de Rojas se suma a las otorgadas la semana pasada a los periodistas Rory Branker, Luis López y Gabriel González, quienes habían sido acusados de los presuntos delitos de terrorismo, instigación o incitación al odio y otros.

Estas sentencias se dan después de que el 25 de septiembre el jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, prometiera el levantamiento de las medidas cautelares a periodistas que enfrentaban procesos judiciales.

Rodríguez dijo en ese momento que esta decisión se enmarcaba en los acuerdos alcanzados en materia de libertad de expresión en el segundo ciclo del diálogo.

Todavía queda un periodista con causas abiertas -Jonathan Carrillo- que debe presentarse periódicamente ante tribunales y continúa sujeto a restricciones derivadas de sus procesos. EFE

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