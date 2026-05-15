La lista de desaparecidos en Uruguay se incrementa y familiares creen que podrían ser más

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Montevideo, 15 may (EFE).- La asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos incorporó ocho nombres al listado de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), a partir de un informe actualizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre las denuncias y los casos en investigación.

Ignacio Errandonea, integrante de esta asociación, valoró este viernes en diálogo con EFE el trabajo de la Institución, teniendo en cuenta que «la desaparición forzada bien hecha es la que no deja ningún rastro y que para saber la cifra exacta se requiere la información de los perpetradores», que no la dan.

Según el informe, hasta este jueves 14 de mayo, la INDDHH recibió y relevó 326 denuncias de presuntas desapariciones forzadas durante la dictadura, tanto en Uruguay como en el exterior, de las cuales 81 aún están en análisis y 40 fueron descartadas.

El resultado son 205 desapariciones forzadas investigadas como tal, ocho más de las que contabilizaba Madres y Familiares hasta el momento.

Los restos de cuatro de estos uruguayos fueron ubicados o identificados en Argentina y uno fue hallado en El Salvador, mientras que los otros tres son nuevos casos cuya búsqueda está activa.

La Institución considera que 43 de estos casos están aclarados «por el hallazgo de los restos o la certeza del paradero de los mismos», pero Madres y Familiares los mantiene en su lista porque entiende que no son «casos resueltos» y afirma que son 205.

«Constatar realmente que una persona está desaparecida y que está desaparecida por la acción del terrorismo de Estado es un trabajo difícil», afirmó Errandonea.

La lista no está cerrada y, según Errandonea, «en cualquier momento» pueden añadirse nuevos nombres.

A principios de mayo, una delegación de la asociación se reunió con el presidente Yamandú Orsi, a quien le transmitió su disconformidad por el ritmo que ha tomado la búsqueda en Uruguay.

«Va lento, no hay información nueva. El acceso a los archivos se está trabajando pero se está trabajando de forma lenta por trabas burocráticas», dijo entonces Errandonea y calificó como «inadmisible que haya pasado un año de Gobierno» y esto no se haya resuelto.

En 2024, Uruguay confirmó que los restos hallados en junio de 2023 durante un trabajo de búsqueda llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal.

Pocos meses después, nuevos restos humanos fueron hallados en el mismo lugar y en septiembre se confirmó que pertenecían al detenido desaparecido Luis Eduardo Arigón Castel.

Dentro de Uruguay, también fueron encontrados e identificados anteriormente los restos de los desaparecidos Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. EFE

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