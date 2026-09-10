La OEA pide a sus miembros abstenerse de interferir en las elecciones de Brasil

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Washington, 10 sep (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, llamó este jueves a los Estados miembros a abstenerse de interferir en las elecciones presidenciales brasileñas del próximo octubre, en medio de un repunte de las tensiones entre Washington y Brasilia.

«Todo el mundo puede tener una opinión, pero no se puede participar activamente en el proceso electoral de otro país como potencia extranjera. Así que espero que esto no ocurra», declaró Ramdin durante un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.

Ramdin subrayó que la injerencia electoral extranjera está prohibida por la Carta Democrática Interamericana y lamentó, sin señalar a ningún país, que este fenómeno esté «existiendo en la región».

«Esta tendencia es mala porque queremos respetar el derecho del pueblo a elegir su Gobierno, no a otras dinámicas que están teniendo lugar. Así que soy muy claro al respecto. Y la Carta está preparada para esto. No debería haber interferencia externa en los procesos electorales», advirtió.

Brasil celebrará elecciones presidenciales el 4 de octubre en un contexto marcado por la guerra comercial impulsada por la Administración de Donald Trump contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección frente al opositor ultraderechista Flávio Bolsonaro, aliado de Trump.

Durante el último año, Estados Unidos ha participado activamente en campañas electorales de varios países latinoamericanos y Trump se ha atribuido a sí mismo el mérito de la victoria de candidatos de derecha como el presidente colombiano Abelardo de la Espriella o el hondureño Nasry Asfura. EFE

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