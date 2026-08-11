La ONU expresa su solidaridad con Colombia y mantiene «estrecho contacto» con el Gobierno

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Naciones Unidas, 11 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este martes su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto que sacudió ayer el país, y afirmó que la organización se encuentra «en estrecho contacto» con las autoridades colombianas.

«El secretario general expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia, transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas, a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes», apuntó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en un comunicado.

Haq aseguró que la organización mantiene «estrecho contacto» con las autoridades y apoya «la respuesta liderada por el Gobierno», y señaló además que Guterres lamenta «profundamente» la pérdida de vidas.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance que han ido publicando distintas autoridades regionales en los lugares afectados por el sismo.

En los municipios de Valle del Cauca (suroeste), según datos provisionales de la gobernación, hay 35 personas muertas, a las que se suman 95 en Cali, su capital, mientras que en Risaralda (centro) son «alrededor de noventa personas fallecidas», indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Además, catorce personas murieron en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Diana Carolina Córdoba-Nuri, mientras que la Gobernación de Caldas (centro) informó de seis fallecidos. EFE

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