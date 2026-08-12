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La ONU pide a Rusia que permita al partido opositor Yabloko participar en las elecciones

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Ginebra, 12 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades rusas que revoquen la reciente decisión de su Tribunal Supremo y permitan al partido opositor Yabloko participar en las elecciones del próximo mes.

«Estamos profundamente preocupados por la prohibición de Yabloko, uno de los partidos políticos más antiguos de Rusia, en las elecciones parlamentarias de septiembre», indicó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en su cuenta oficial de X.

«Llamamos a las autoridades a revocar la prohibición», agregó el alto comisionado austríaco.

Yabloko, único partido que había mostrado su oposición a la guerra con Ucrania, había sido demandado por los ultranacionalistas de Ródina (Patria), que acusaron a la formación liberal de financiación extranjera y otras violaciones, algo que fue respaldado por la Comisión Electoral Central (CEC). EFE

abc/ajs

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