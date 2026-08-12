La ONU prepara fondos de emergencia para Colombia y anticipa necesidades «muy serias»

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Naciones Unidas, 12 ago (EFE).- La ONU divulgó este miércoles que prepara una asignación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) para asistir a Colombia tras el terremoto del lunes, y anticipó unas necesidades «muy serias» mientras sus agencias movilizan ya recursos médicos y alimentarios.

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, dijo en rueda de prensa que la ONU «está preparando una asignación del CERF» de la que espera dar «detalles en los próximos días», y sugirió que hará un «llamamiento» cuando tenga más información sobre la magnitud de los daños porque «las necesidades serán muy, muy serias».

Mientras tanto, Haq señaló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y sus socios siguen ayudando en la respuesta al terremoto liderada por el Gobierno colombiano, cuando hoy se cuentan ya más de 200 muertos y 2.500 heridos, así como «daños generalizados en casas e infraestructuras públicas».

«Las evaluaciones humanitarias continúan, particularmente en las zonas más afectadas, donde las interrupciones en las comunicaciones, el transporte y los servicios públicos siguen obstaculizando las labores de socorro», dijo el portavoz, que consideró prioritarios «el alojamiento de emergencia, la asistencia alimentaria y el acceso al agua potable segura y a los servicios de salud».

Entre las agencias de la ONU movilizadas, el Programa Mundial de Alimentos «está enviando comida» y la Organización Mundial de la Salud está «despachando suministros médicos desde sus almacenes en el país», detalló.

Según las últimas cifras oficiales, 239 personas perdieron la vida y 3.755 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, y que afectó especialmente al departamento del Chocó, así como al Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, acumulan más fallecidos. EFE

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