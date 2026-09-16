La primera casa de cambio privada ya funciona en Cuba

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La Habana, 16 sep (EFE).- La primera casa de cambio privada ya funciona en Cuba y según el Gobierno «no responde a publicaciones en redes ni a intenciones de compra o de venta, sino a operaciones reales liquidadas y confirmadas de cambio», de acuerdo con las regulaciones del Banco Central de la isla (BCC).

Ubicada en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara (centro del país), es una casa de cambio que, «además del impacto positivo que puede tener en la operatoria y en la vida cotidiana, aporta información muy relevante de operaciones reales de mercado», detalló la víspera el director del sistema de pago del BCC, Ian Pedro Carbonell.

El directivo explicó el martes en televisión nacional que la institución estatal supervisó la puesta en marcha de la casa de cambio, sin aportar otros detalles sobre la entidad privada.

Carbonell anunció asimismo que «existen otras solicitudes para la creación de entidades similares», y que se pondrán en marcha «siempre protegiendo los intereses de los consumidores».

Puntualizó que la casa de cambio privada «ha ido adecuando las normas correspondientes que permiten fundamentar mejor la tasa de cambio oficial que hoy se construye para el segmento III, que es el segmento de las personas naturales y los actores económicos no estatales principalmente».

Este miércoles, el tipo de cambio oficial del dólar en el llamado segmento III del BCC quedó fijado en los 662 pesos (CUP).

Sin embargo, en el mercado informal marcó un nuevo récord histórico esta jornada al cotizar a 700 pesos, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque, la referencia principal para expertos independientes y para la mayor parte de la población cubana.

La confirmación de esta casa de cambio supone la materialización de una medida adelantada a finales de julio por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, quien informó entonces que ya estaba «lista para iniciar sus operaciones como proyecto piloto», como parte de las 176 reformas que implementa el país caribeño para liberalizar y descentralizar la economía. EFE

cdg/mgr