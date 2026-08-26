La Superintendencia de Bancos de Ecuador detecta «127 entidades fantasmas»

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Quito, 26 ago (EFE).- La Superintendencia de Bancos (SB) de Ecuador informó este miércoles que detectó 127 «entidades fantasmas» entre 2025 y 2026, que no tienen autorización para hacer intermediación financiera, y que buscan captar dinero del público a través de engaños y promesas de inversiones o créditos fáciles y rápidos.

El superintendente de Bancos, Roberto Romero, comentó que detectaron que «habían muchos grupos de delincuentes que se hacían pasar por bancos que estaban captando recursos» y supuestamente «dando créditos»

«Nos tomamos muy en serio el tema de identificar, a través de medios sociales, páginas electrónicas, sistemas digitales de bancos fantasmas, que trabajaban en redes sociales y también en edificios», porque había unos que tenían agencias, dijo Romero al detallar que entre 2025 y 2026 identificaron 127 entidades.

Aseguró que «todas las semanas» encuentran nuevas y las reportan ante la Fiscalía General del Estado, y mencionó que es un tema que «preocupa» pues hay casos en los que los afectados terminan pagando «una tasa de interés de más del 1.000 % al año» y si no pagan «les matan».

Sin proporcionar nombres, el alto funcionario dijo de «una de estas empresas logró estafar como con cincuenta millones de dólares a los pobres clientes».

«Tal vez en el sector del crédito informal manejado por los agiotistas o chulqueros (prestamistas informales) puede ser superior a los 10.000 millones de dólares, pero eso se está combatiendo permanentemente para proteger al usuario financiero», anotó Romero.

Operaciones sospechosas

Por otro lado, un reporte sobre las operaciones sospechosas en el sistema financiero controlado por la SB, señala que en 2022 se detectaron 4.224 y un año después 4.516, mientras que en 2024 llegaron a 5.408 y en 2026 totalizan 7.890.

«Tenemos un crecimiento del 86,79 % entre 2022 y 2026. En 2025 la cifra de reportes creció el 46,89 % respecto a 2024», dijo el superintendente, quien -al citar a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE)- indicó que la cifra el año pasado osciló entre 1.200 a 1.600 millones de dólares, aunque aclaró que no todos los reportes corresponden necesariamente a algún tipo de ilícito, lo que se determina tras las investigaciones.

Romero apuntó que un 70 % de los reportes de operaciones sospechosas las generaron en el sector financiero, pero recordó que hay más de 23.000 sujetos obligados a reportar, entre ellos notarías, inmobiliarias y bufetes de abogados, entre otros.

De acuerdo con el funcionario, los bancos «han hecho inversiones millonarias en sistemas para detectar perfilamientos de clientes a nivel individual e identificar reportes de operaciones sospechosas», mientras que la SB ha asesorado a los bancos para que incorporen en sus programaciones las mejores prácticas internacionales para las detecciones.

Consultado por EFE sobre la posible detección de injerencia del narcotráfico en el sistema bancario, Romero apuntó que «existen delincuentes que intentan utilizar diferentes mecanismos para poder fomentar sus negocios lícitos, pero, por supuesto, la banca ecuatoriana ha implementado, con la supervisión de la Superintendencia de Bancos, todos los mecanismos para identificar, reportar y evitar que sus instituciones financieras se contaminen de operaciones ilícitas». EFE

sm/jrg