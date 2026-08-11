La tormenta Chan-hom se acerca a Tokio entre alertas por vientos y vuelos cancelados

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(Actualiza titular y lead, cancelaciones de vuelos, y datos más recientes)

Tokio, 11 ago (EFE).- La tormenta tropical Chan-hom se aproxima este martes a la costa oriental de Japón y podría tocar tierra esta noche en la región de Kanto, donde se encuentra Tokio, provocando advertencias de fuertes vientos y lluvias y cancelaciones de vuelos durante la jornada.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 17:00 hora local (8:00 GMT) la tormenta se encontraba en aguas al este-sureste de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, avanzando hacia el oeste-suroeste a 20 km/h y registrando vientos sostenidos de 90 km/h cerca del centro y ráfagas máximas de 126 km/h.

La JMA prevé para este martes vientos máximos de hasta 90 km/h en la región nororiental de Tohoku y Kanto-Koshin, con rachas de hasta 126 km/h, así como olas de hasta siete metros en ambas regiones, según un documento explicativo publicado esta madrugada.

La agencia calcula que Chan-hom provocará acumulaciones de hasta 180 milímetros de lluvia en Tohoku y 150 milímetros en Kanto-Koshin hasta la mañana del miércoles.

La JMA advirtió además del riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en Tohoku, así como de inundaciones y crecidas o desbordamientos de ríos en el norte y este del país.

La aproximación de la tormenta tropical también provocó alteraciones en el transporte aéreo. La aerolínea All Nippon Airways (ANA) canceló durante toda la jornada sus vuelos domésticos con origen o destino en Narita y numerosos servicios en Haneda.

Japan Airlines (JAL) también informó que la tormenta afectó vuelos en múltiples aeropuertos, y colocó todos los vuelos de Haneda y Narita posteriores a las 15:00 hora local (6:00 GMT) bajo su régimen especial de cambio y reembolso.

La Guardia Costera, por su parte, recomendó a los buques de más de 3.000 toneladas de peso muerto a abandonar el puerto de Kashima, en la prefectura oriental de Ibaraki.

Kashima también mantiene una alerta por fuertes vientos y suspendió durante toda la jornada su servicio de autobús comunitario, de acuerdo a un comunicado en el sitio web de la ciudad.

Tras tocar tierra en Kanto, se espera que Chan-hom continúe avanzando hacia el oeste y se degrade el miércoles a depresión tropical, según la agencia meteorológica. EFE

tko-rvb/cc