La UE activa el sistema satelital Copernicus para mapear zonas de Nepal por la riada

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Bruselas, 26 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) activó este miércoles el sistema satelital Copernicus para mapear las zonas afectadas por la dañina riada que ha golpeado el norte de Nepal y que ha provocado la muerte de al menos 95 personas y la desaparición de más de 400.

«Inundaciones devastadoras han golpeado comunidades en Nepal y China. Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias. También compartimos un pensamiento para los valientes equipos de primera respuesta», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

La política alemana sostuvo además que el bloque comunitario está «listo para movilizar más asistencia».

La misión de la UE en el país asiático mostró solidaridad con la población nepalí y animó a las personas que se encuentren en las zonas afectadas, especialmente los distritos de Rasuwa y Nuwakot, «a que sigan las indicaciones de las autoridades locales y las recomendaciones oficiales de seguridad a medida que la situación siga evolucionando», según se lee en un comunicado conjunto con las embajadas en Nepal de Australia, Finlandia, Francia, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, se unió a las muestras de solidaridad y añadió que los socios de la UE ya se encuentran trabajando en el lugar.

Nepal confirmó este miércoles que dos ciudadanos españoles figuran entre los varios cientos de extranjeros desaparecidos tras la riada. EFE

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