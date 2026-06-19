La UE busca aliarse con Brasil para procesar tierras raras y reducir las dependencias

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São Paulo, 19 jun (EFE).- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, defendió este viernes la construcción de una alianza estratégica con Brasil centrada en la explotación y el procesamiento local de tierras raras y materias primas críticas.

En rueda de prensa durante una visita técnica a obras del metro de São Paulo, el representante afirmó que el objetivo de la Unión Europea (UE) es diversificar sus cadenas de suministro para evitar así «dependencias peligrosas» con «poderes» que buscan transformar esa dependencia en un «arma».

«Hemos tenido una prueba clara de ello con el COVID y con la guerra de agresión de Rusia en Ucrania por la dependencia de los combustibles fósiles. Esas dependencias son peligrosas y pueden resultar extremadamente costosas. Una de las formas de abordar este problema es la diversificación», respondió a EFE.

Para hacer frente a esto, el comisario destacó que la estrategia de la UE consiste en cooperar con socios que compartan valores «similares», como el país sudamericano.

«Creo que la Unión Europea y Brasil son socios con una visión muy similar, de confianza y confiables», expresó.

Este fin de semana, el comisario visitará en el estado brasileño de Minas Gerais el yacimiento de tierras raras de la australiana Viridis Mining and Minerals, uno de los cuatro proyectos prioritarios para acelerar la colaboración en este aspecto entre la Unión Europea y Brasil, dueño de las mayores reservas de minerales críticos después de China.

En este ámbito, Síkela enfatizó que la UE no busca un modelo puramente extractivista. Este punto es una de las principales exigencias del Gobierno de Brasil a la hora de cerrar alianzas.

En varias ocasiones, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido que las tierras raras y los minerales críticos se procesen e industrialicen dentro del territorio nacional para generar riqueza en el país y evitar que continúe perpetuándose como un exportador de materias primas.

El objetivo central de la estrategia europea es «ayudar» activamente para que el refinamiento de los materiales se ejecute en Brasil, dejando la riqueza en las comunidades locales.

«Limitarse simplemente a transportar elementos raros sin procesar o materias primas críticas es la parte más baja de la cadena de valor. Nuestro objetivo es ayudar a agregar valor aquí a nivel local», adelantó durante su visita en Brasil.

En ese caso, citó la posible creación de nuevos acuerdos comerciales y corredores de transporte para facilitar el acceso de estos productos industrializados con alto valor añadido al mercado común europeo.

En su primera misión oficial a Brasil, Síkela visitó este viernes las obras de la futura Estación Santa Marina de la Línea 6 del metro de São Paulo, un proyecto ejecutado por la empresa española Acciona, con el respaldo de Global Gateway, la plataforma de la Unión Europea para impulsar infraestructuras sostenibles en el mundo.

Hasta el próximo miércoles, participará de la inauguración del ‘Future Affairs Forum’, en Río de Janeiro, y del II Foro de Inversiones UE-Brasil, en Brasilia, junto al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin. EFE

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