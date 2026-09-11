La UE da 30 millones a la alemana Ethris para su ARNm contra enfermedades respiratorias

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Bruselas, 11 sep (EFE).- La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado un acuerdo de financiación de 30 millones de euros con la empresa alemana Ethris para avanzar en el desarrollo clínico de su plataforma de ARN mensajero (ARNm) dirigida a enfermedades respiratorias, informó este viernes el Ejecutivo comunitario.

La financiación respalda a Ethris en el avance de sus candidatos clínicos y de su plataforma propia de ARNm, dirigida a enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El objetivo también es contribuir a la preparación ante pandemias, ya que el mecanismo de la plataforma está diseñado para reforzar la respuesta inmunitaria innata en la mucosa respiratoria.

La financiación se destina sobre todo a avanzar con ETH47, el candidato antiviral de amplio espectro de Ethris, pero también cubre otros dos programas, ETH52 y ETH53, centrados en vacunas mucosales contra la gripe.

«Estos medicamentos se administrarían por inhalación o spray nasal, lo que ofrecería vías de administración alternativas directamente en el punto de entrada del patógeno», explicó la Comisión en un comunicado.

«Hoy estamos invirtiendo en una nueva generación de vacunas y tratamientos que pueden salvar vidas antes de que un brote se convierta en una crisis», declaró en el mismo la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Ethris es una empresa biotecnológica alemana, con sede en Planegg (cerca de Múnich), fundada en 2009 y dedicada al desarrollo de terapias y vacunas basadas en ARNm.

El acuerdo se enmarca en HERA Invest, el instrumento con el que la Comisión combina fondos del programa EU4Health y la iniciativa InvestEU para financiar a pequeñas y medianas empresas del sector sanitario mediante préstamos de riesgo del BEI, que pueden cubrir hasta el 50 % del coste de un proyecto.

Los 30 millones forman parte de un proyecto valorado en 91 millones de euros, según el registro del BEI. EFE

ymo/ah