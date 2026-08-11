La UE mantiene su apuesta por el plan de paz para Gaza pese al rechazo de Netanyahu

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Bruselas, 11 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) redobló este martes su respaldo al plan para el desarme de Hamás y la retirada total de las tropas israelíes de Gaza, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazara el domingo la propuesta de 15 puntos impulsada por Washington.

«La UE reitera su apoyo al plan para el desmantelamiento permanente de las armas en posesión de Hamás y otros grupos armados no estatales, así como a la retirada total de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza», dijo a EFE un portavoz de la Comisión Europea.

«Es importante que el plan acordado sea implementado por todas las partes», insistió, y llamó a acelerar «la implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y del derecho internacional».

«La Unión Europea seguirá trabajando en la implementación del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza conforme a la Resolución 2803 de la ONU», que respalda el plan de paz, «incluso a través de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)», el marco de la UE bajo el cual se despliegan sus misiones civiles y militares en el exterior, añadió.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario expresó su «apoyo a la Autoridad Palestina para que pueda regresar de forma segura a Gaza y a la recuperación temprana y la reconstrucción».

El pasado 30 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Junta de Paz que él creó había alcanzado un pacto para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, y lo calificó de «acuerdo histórico» que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.

Este nuevo plan, basado en una hoja de ruta de 15 puntos, tenía como objetivo reactivar el plan inicial «de paz» de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 en el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el «cese de las operaciones militares» en Gaza.

No obstante, Netanyahu rechazó el domingo el plan de 15 puntos anunciado por Trump y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme, algo que, a su juicio, no garantiza el proyecto de la Junta de Paz.

«Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza. Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán'», declaró entonces.

Aunque Hamás sí aceptó de forma oficial el plan, los líderes islamistas condicionaron su desarme a una retirada israelí completa de la Franja, y advirtieron de que si Israel no cumplía con lo acordado, ellos tampoco lo harían. EFE

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