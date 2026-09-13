La urgencia de ralentizar la IA y perder contra China divide a EEUU tras alarma del sector

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Pedro Pablo Cortés

Miami, 13 sep (EFE).- La urgencia de regular la inteligencia artificial (IA) por sus peligros y perder la carrera contra China dividió este domingo a líderes en Estados Unidos tras la alarma sin precedentes de Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó pausar su desarrollo.

Mientras Amodei, fundador de Anthropic, acusó ahora a la industria de «mentir» sobre los riesgos de la IA y pidió que el gobierno intervenga, algo que respaldaron los demócratas, Trump y los republicanos rechazaron regulaciones con el argumento que Estados Unidos debe evitar que China tome el liderazgo de la tecnología.

Trump tachó este domingo de «fuerzas negativas» a quienes piden regular la inteligencia artificial, al considerar que Estados Unidos está «liderando ante China en IA», es «el país más sofisticado del mundo» y él desea «mantenerlo de esa manera».

«Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad», declaró Trump a los medios en Irlanda.

Crecen las alertas de los gigantes de la IA

El director de Anthropic consideró «el dilema más duro» del debate el hecho que, si Estados Unidos ralentiza el desarrollo de la IA, China avanzaría.

Aún así, reiteró este domingo la advertencia que publicó el sábado en un ensayo en el que urgió «un ritmo más lento» a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

«No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo», aseguró Amodei en una entrevista al programa ‘Sunday Morning’ de CBS.

Aunque Amodei alertó en su ensayo de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, en la entrevista de ahora rechazó una «prohibición completa» de la tecnología.

La controversia sobre la IA se intensifica desde el martes pasado, cuando un investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, Jacob Coxon, renunció por la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable porque les interesa más competir entre ellas.

«Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década», aseveró Coxon en X.

Políticos divididos y ciudadanos unidos

Las alertas se elevan mientras siete de cada 10 estadounidenses, el 70 %, se considera «más preocupado que emocionado» por la IA, y una proporción similar, el 69 %, rechaza la construcción de centros de datos en su comunidad, lo que incluye a mayorías de los principales partidos, según una encuesta de NBC News de hace una semana.

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó este domingo una moratoria de emergencia para evitar, según él, que China tenga el liderazgo, mientras el líder de los demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries, pidió «actuar con urgencia» y «tomar medidas decisivas ahora».

Jonhson pidió un encuentro con las compañías del sector este lunes o martes, mientras Jeffries adelantó que el martes habrá una reunión de los demócratas en la Cámara Baja en la que «una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial». EFE

ppc/fpa